نتيجة Ahly اليوم مباراة الأهلي وسموحة بالدورى المصرى |هدف قاتل في الوقت القاتل يستضيف فريق الأهلى منافسه سموحة فى لقاء الجولة ال32 بالدورى المصرى، كما يأمل الشياطين الحمر فى تحقيق فوز بنتيجى كبيرة، كما يسعى الفريق فى تقديم مستوى فنى وبدنى منيز وإمتاع الجماهير بالمستوى، ويطمح المارد الأحمر فى إظهار شخصية البطل والتحليق بالقمة وحيدا قبل انتهاء الجولات رسميا.

يحل فريق سموحة ضيفا على الأهلى فى لقاء الأسبوع الثانى والثلاثون من الدورى المصرى، ويأمل فريق سموحة فى تحقيق الفوز باللقاء المرتقب والمثير، كما يسعى أصحاب اللون الأزرق فى الانتصار والتقدم عدة مراكز فى الترتيب، ويطمح الفريق الساحلى فى تقديم مستوى مميز ومقنع من أجل حجز مكان مناسب له فى ترتيب الجدول قبل انتهاء المنافسة رسميا.

ويحتل سموحة المركز العاشر فى الدورى برصيد 35 نقطة من الفوز فى 7 لقاءات والتعادل فى 14 وخسارة 10 مباريات، وكان الفريق قد حقق التعادل السلبى بدون أهداف أمام الجونة فى مباراة الجولة الماضية.

والجدير بالذكر أن لقاء الفريقين فى الدور الأول بالأسبوع الخامس عشر من الدورى المصرى قد انتهى لصالح الأهلى بفالفوز بنتيجة 1-0 .

نتيجة الأهلي وسموحة

انتهت المباراة بفوز فريق الاهلي بهدف نظيف سجله اللاعب جيرالدو فى الدقيقه 99

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جووووووول هدف قاتل في الوقت القاتل جيرالدو يحرز الهدف الاول للنادي #الأهلي ملوووووووك مابعد الـ 90 الأهلي يحافظ على الصداره ويصل للنقطه 70 مبروووووك للنادي الأهلي

تشكيل النادي #الاهلي لمباراة سموحه الشناوي علي معلول – أيمن أشرف – ياسر إبراهيم – أحمد فتحي حمدي فتحي – عمرو السوليه رمضان صبحي – صالح جمعة – حسين الشحات وليد أزارو.

طاقم تحكيم مصري بقياده امين عمر لمباراه الاهلى وسموحه اليوم ببطوله الدورى المصري