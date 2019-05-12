أعرف موعد مباراة الأهلي مع سموحة والقنوات الناقلةللمباراة/ وتصريحات فرج عامر المثيرة قبل اللقاء

متابعينا في كل مكان من خلال موقعنا المميز عرب فور نيوز، نتشرف أن نرصد لكم هذا التقرير عن مباراة الأهلي وسموحة في الدوري المصري الممتاز، وموقف كلاً من الفريقين قبل اللقاء، وحكم المباراة وكل التفاصيل التي تبحثون عنها حول اللقاء.

يدخل الأهلي المباراة وعينه علي النقاط الثلاثة للمباراة، للزحف نحو إحراز لقب الدوري الممتاز لهذا الموسم الصعب، ويدخل اللقاء وهو متصدر جدول المسابقة برصيد 67 نقطة، جمعهم من 29 مباراة قبل لقاء الليلة، بينما يدخل سموحه اللقاء وهو في المركز الثالث عشر برصيد 35 نقطة، من 31 مباراة لعبها هذا الموسم، وهو من الفرق المهددة بالهبوط حتي الأن، ويسعي للفوز للهروب من منطقة الخطر.

تصريحات فرج عامر رئيس سموحة

صرح فرج عامر رئيس نادي سموحة عبر حسابه الرسمي علي فيس بوك، أنه يتمنى تحقيق العدالة في مباراته ضد الأهلي الليلة، وأشار أنه سيكون نداً قوياً للأهلي في مباراة الليلة، ونتمنى أن لا نهزم بضربة جزاء ظالمة كما هي العادة، في مباريات الأهلي والزمالك في الدوري المصري هذا الموسم علي أقل تقدير ،وأشار أن ثقتنا في الاعبون بلاحدود.

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طاقم التحكيم في مباراة اليوم

أعلنت لجنة الحكام أن الحكم أمين عمر هو حكم مباراة الأهلي وسموحة، ويعاونه محمود أبو الرجال ،يوسف البساطي،ومحمد رشدي حكماً رابعاً،وكلاً من محمود ناجي ،وعبد العزيز السيد،حكماً خامساً.

موعد المباراة والقنوات الناقلة

موعد المباراة: العاشرة مساءً القنوات الناقلة :أون سبورت،قناة النيل للرياضة

نتمنى للجميع مشاهدة ممتعة للقاء .