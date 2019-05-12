كتب: ضياء السقا
يستضيف الداخلية، نظيره الزمالك، في العاشرة مساء اليوم الأحد، على ملعب استاد بتروسبورت، في الجولة 32 بمسابقة الدوري المصري الممتاز.
ويدخل الزمالك اللقاء منتشيا بالتأهل لنهائي بطولة الكونفدرالية، لمواجهة نهضة بركان المغربي، بعدما أطاح بالنجم الساحلي التونسي، من نصف النهائي.
كما حقق المارد الأبيض فوزا صعبا على وادي دجلة الأسبوع الماضي بهدفين لهدف.
ويحتل الزمالك المركز الثالث برصيد 63 نقطة، من 28 مباراة، متأخرا بفارق 7 نقاط عن الأهلي المتصدر بـ70 نقطة من 30 لقاء، وبفارق نقطتين عن بيراميدز الوصيف بـ 65 نقطة من 31 مواجهة، فيما يأتي الداخلية في المركز الـ17 بـ27 نقطة.
تشكيل الزمالك
يغيب عن الزمالك فرجاني ساسي وحازم إمام وخالد بوطيب والونش للإصابة، ومحمود علاء للإيقاف، ومدبولي لأسباب فنية.
كما سيعتمد جروس على عماد السيد في حراسة المرمى تمهيدا لمشاركته في نهائي الكونفدرالية بعد طرد جنش وإيقافه.
ومن المتوقع أن يبدأ جروس اللقاء بتشكيل مكون من:
عماد السيد
النقاز- محمد عبد الغني - محمد عبد السلام- عبدالله جمعة
طارق حامد - محمود عبد العزيز
كهربا- أوباما - إبراهيم حسن
عمر السعيد
القنوات الناقلة للدوري
القنوات الناقلة لمنافسات الدوري المصري، هي مجموعة قنوات أون سبورت، وقناة "النيل" للرياضة.
تردد أون سبورت
القمر نايل سات
التردد H 10853
معدل تصحيح الخطأ 5/6
معامل الترميز 27500
تردد قناة النيل رياضة Nile Sport على نايل سات
التردد : 11842
الاستقطاب :افقي
معدل الترميز :27500
معامل تصحيح الخطا:4/3
كانت هذه تفاصيل خبر موعد مباراة الزمالك والداخلية اليوم.. والقنوات الناقلة.. و3 تغييرات اضطرارية في تشكيل جروس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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