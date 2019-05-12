الجبلاية تحسم الجدل حول تأجيل مباراة الزمالك والإنتاج الحربي

كتب: ضياء السقا

قررت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم، تأجيل مباراة الزمالك والإنتاج الحربي، ضمن الأسبوع الـ 31 للدوري الممتاز، والتي كان مقررا إقامتها يوم الأربعاء 15 مايو الجاري إلى موعد يحدد فيما بعد.

وقال الموقع الرسمي للجبلاية إن التأجيل جاء نظرا لوصول الزمالك للدور النهائي في بطولة الكونفيدرالية الإفريقية.

وكان نادي الزمالك قد أعلن رفضه خوض مباراة الإنتاج خوفا من تعرض لاعبيه لحالة من الإجهاد، قبل مواجهة نهضة بركان في ذهاب نهائي الكونفيدرالية، المقرر له 19 مايو الجاري.