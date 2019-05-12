فيديو.. لحظة وفاة مصارع مكسيكي داخل الحلبة

كتب - مروان عصام شهدت إحدى حلبات المصارعة بالعاصمة الإنجليزية "لندن" حادثاً مأساوياً بعد وفاة الممثل ومحترف القتال الحر المكسيكي سيزار بارون، الشهير بـ"سيلفر كينج" عقب مشاركته فى نزال قتال حر. وذكرت وسائل الإعلام الإنجليزية أن الممثل ومحترف القتال الحر المكسيكى سيزار بارون تعرض لحالة إغماء قبل أن يلفظ أنفاسه الأخيرة داخل الحلبة. وأشارت إلى أن سيزار بارون صاحب الـ 51 عاماً تعرض لأزمة قلبية عقب مشاركته فى نزال قتال حر بمركز "راوند هاوس" في حي "كامدين" شمال العاصمة "لندن". يذكر أن القتال الحر "Lucha Libre" هي منافسة يرتدي فيها المشاركون أقنعة وملابس بألوان زاهية.

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