ليونيل ميسي يغسل أحزانه بـ«نيولوك» جديد

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

يسعى النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، لاعب وسط مهاجم فريق برشلونة الإسباني، للخروج من أحزانه، والاندماج مجددا مع الفريق بعد الخروج من نهائي دوري أبطال أوروبا بالخسارة أمام ليفربول الإنجليزي برباعية نظيفة.

ليونيل ميسي ظهر بـ”نيولوك” جديد فى التدريب الأخير لفريقه قبل مواجهة فريق خيتافي المقرر لها مساء الأحد في الجولة 37 من الدوري الإسباني.

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صحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية، ذكرت أن ميسي ظهر في التدريب الأخير لفريق برشلونة قبل لقاء خيتافي، بـ”نيولوك” جديد، حيث استغنى اللاعب الملقب بـ”البرغوث” عن لحيته المعتادة، والتي ظهر بها لأخر مرة خلال مواجهة ليفربول الإنجليزي الثلاثاء الماضي في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

الصحيفة أضافت أن علامات الحزن ظهرت على وجه النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي خلال تدريبات الفريق الكتالوني، بعد الخروج المهين من دوري الأبطال، عقب الخسارة برباعية نظيفة أمام “الريدز” وعقب مهاجمة عدد من الجماهير للاعب.

يشار إلى أن فريق برشلونة توج رسميا بلقب الدوري الإسباني هذا الموسم، بعد فوزه في الجولة قبل الماضية على فريق ليفانتي بنتيجة 1 – صفر.