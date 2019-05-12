شاهد سيارة لاعب الزمالك أحمد سيد «زيزو» بعد تحطمها في حادث

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رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365
تعرض اللاعب المصري أحمد سيد الشهير بـ”زيزو”، لاعب وسط فريق الزمالك، لحادث سير وهو في طريقه عائدا إلى القاهرة من المنيا للانتظام في تدريبات الفريق الأبيض، ضمن الاستعدادات لمواجهة فريق الداخلية في مسابقة الدوري الممتاز.
سيارة اللاعب اعرضت لتلفيات بالغة، في حين لم يتعرض اللاعب أحمد سيد لأي أذى، ومن المنتظر أن يلحق “زيزو” بمعسكر الزمالك استعدادا للداخلية.. وحرص الجهاز الفني على التواصل مع اللاعب من أجل الاطمئنان على حالته.
الزمالك بقيادة السويسري كريستيان جروس، يستعد لمواجهة فريق الداخلية المقرر لها الأحد في الجولة الثانية والثلاثين من مسابقة الدوري المصري الممتاز والتي ستقام على ملعب بتروسبورت.
الزمالك كان قد أعلن تأجيل مباراة فريقه أمام الإنتاج الحربي، ليبدأ الفريق استعداداته لمواجهة الداخلية.
”زيزو” كان قد صرح قائلا: إن الفريق الأبيض توقع صعوبة مباراة النجم الساحلي، التي أقيمت على الملعب الأوليمبي بمدينة سوسة، والتي انتهت بالتعادل السلبي، في إياب دور نصف النهائي الكونفدرالية ليتأهل أبناء ميت عقبة لدور النهائي لملاقاة نهضة بركان المغربي.
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