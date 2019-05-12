محمد صلاح يفاجئ جمهوره بسيجارة.. فيديو

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رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365
يستعد النجم المصري محمد صلاح، لاعب وسط مهاجم فريق ليفربول الإنجليزي، للمشاركة في مباراة فريقه الأخيرة ببطولة الدوري، الأحد أمام فريق وولفرهامبتون، على أمل تعثر المنافس مانشستر سيتي أمام برايتون، ليتوج “الريدز” ببطولة البريميرليج.
محمد صلاح فاجأ جمهوره ومتابعيه بإعلان جديد ظهر من خلاله مع شخص يشبهه بطريقة كبيرة، للتحذير من مخاطر التدخين، وذلك في إطار إطلاق “صندوق مكافحة وعلاج الإدمان” حملة للتحذير من أضرار التدخين، واختيار محمد صلاح، ليقود الحملة.
رواد مواقع التواصل الاجتماعي، كانوا قد تداولوا مقطع فيديو مصور للنجم محمد صلاح، والذي ظهر في بدايته شاب يشبه إلى حد كبير لاعب “الريدز” يمسك بسيجارة وينفث دخانها في الهواء أثناء جلوسه، مما جعل الكثيرين يعتقدون أنه صلاح.
اللقطة الثانية يظهر فيها صلاح يمر أمام الشخص المدخن الذي يشبهه، ليحذره بعدها من أضرار التدخين ويوجه له بعدها عدة أسئلة.. حيث يقول موجها كلامه للشباب الذي يشبهه: “إيه خفت عليا؟.. طب ما تخاف على نفسك.. ويختتم حديثه بجملة “الحياة أحلى من غير تدخين”.
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