رسالة واتساب تفضح دييجو سيميوني أمام ميسي

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

علق الأرجنتيني، دييجو سيميوني، المدير الفني لفريق أتلتيكو مدريد الإسباني، على تصريحات كان قد أدلى بها خلال محادثة – تم تسريبها - لوسائل الإعلام عن كل من النجمين ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو.

سيميوني - خلال كأس العالم الأخيرة التي أقيمت في روسيا - بدا أنه يفضل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم يوفنتوس، على الأرجنتيني ليونيل ميسي مهاجم برشلونة، وذلك في إحدى رسائل “واتساب” التي وصلت للصحافة العالمية.

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صحيفة “ماركا” الإسبانية نقلت عن سيميوني قوله: ما أعتقده أنه مع فريق ليس أمامه سوى حلول قليلة، يمثل رونالدو قوة يمكن الاعتماد عليها في تقديم العديد من الخيارات.. أما بالنسبة لفريق يركز على كرة القدم فميسي أفضل بكثير، نحن نتحدث عن فروق ضئيلة للغاية بين اللاعبين.

مدرب أتلتيكو مدريد أضاف: يستطيع رونالدو حسم مباراة بطرق مختلفة، فهو لا يحتاج إلى 10 هجمات، بل كل ما احتاج إليه ضربتان رأسيتان أمامنا في دوري أبطال أوروبا، وأطاح بنا من البطولة، في إشارة إلى مواجهة الفريقين بدور الـ16 في البطولة الأشهر هذا الموسم.

المدرب تابع قائلا: يلعب ميسي مع الفريق الهجومي بشكل أفضل، بينما بمقدور رونالدو الفوز بالمباراة في ضربتين فهو يسهّل الأمور في اللقاءات.. ويعتمد ميسي الأسلوب المعقد بلعب الكرة، وهو يلعب في فريق يكمل موهبته، وينتهي به المطاف دائما لإيجاد الحلول.