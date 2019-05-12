انت الان تتابع تفاصيل خبر السد يحسم كلاسيكو قطر ويبلغ نهائي "أغلى الكؤوس" والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الأحد 12 مايو 2019 02:55 مساءً - حجز نادي السد تذكرة العبور إلى نهائي بطولة كأس أمير قطر لكرة القدم؛ بفوزه على الريان بثنائية دون رد، مساء السبت، في أول لقاءات "المربع الذهبي"، الذي احتضنه استاد "جاسم بن حمد".

افتتح السد النتيجة بهدف أول عن طريق لاعبه علي أسد، الذي حوّل كرة ساحرة من زميله أكرم عفيف إلى الشباك الريانية، بحلول الدقيقة الـ12.

وكان "الزعيم" قريباً من تعزيز غلته التهديفية قبل الذهاب إلى استراحة ما بين الشوطين، لكن هدّافه الجزائري بغداد بونجاح أهدر ركلة جزاء، احتسبها حكم اللقاء بعد العودة إلى "تقنية الفيديو".

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وتصدى الحارس فهد يونس لركلة بونجاح، ليحافظ على آمال الرهيب، في العودة إلى أجواء اللقاء وتعديل الكفة، لكن ذلك لم يكن كافياً، ليكسر بونجاح الصمت بهدف ثانٍ للسد، قبل 6 دقائق من صافرة النهاية.

وضرب السد، بقيادة نجمه الإسباني المخضرم تشافي هيرنانديز الذي سيعتزل نهائياً نهاية هذا الموسم، موعداً مرتقباً مع الفائز من مباراة نصف النهائي الثانية، التي تجمع بين الدحيل وصيف الدوري القطري، والسيلية مفاجأة هذا الموسم إثر احتلاله المركز الثالث بـ"دوري نجوم QNB".

ويحتضن نهائي "أغلى الكؤوس" استاد الوكرة المونديالي، الخميس المقبل، حيث سيُدشَّن الملعب رسمياً بحضور كوكبة من الشخصيات الرياضية الآسيوية والدولية.

تجدر الإشارة إلى أن نادي السد يُعد أكثر الأندية فوزاً بالكأس الغالية برصيد 16 لقباً، مقابل 8 ألقاب للعربي، و7 للغرافة، و6 للريان، و4 للأهلي، ولقبين للدحيل و"نادي قطر"، ولقب وحيد لـ"أم صلال".