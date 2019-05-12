انت الان تتابع بعد هدف الأهلي.. ميدو يتهم لاعبي سموحة بإضاعة الوقت ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

١٢ مايو ٢٠١٩ - ١١:٢٩ ص

الأهلي وسموحة

تحدث أحمد حسام (ميدو) نجم الزمالك والمنتخب الوطني الأسبق، عن أزمة التحكيم والوقت بدل الضائع في مباراة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أمام نظيره سموحة، التي أُقيمت بينهما مساء أمس السبت، ضمن منافسات الجولة الـ32 من عمر منافسات الدوري الممتاز، وانتهت بفوز الفريق الأحمر بهدف نظيف، جاء عن طريق جيرالدو دا سيلفا، في الدقيقة الثامنة من الوقت بدل الضائع بالشوط الثاني، وقال ميدو: «مباراة الأهلي وسموحة بالأمس تم استعراض كل مشاكل الدوري المصري بها».

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وأضاف ميدو عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «لاعبين يتعمدوا إضاعة الوقت بسذاجه تسمح للحكم بإضافة الوقت الإضافي الذي يريده، وعدم وجود أي عقوبات صارمة على الأندية التي تسب جماهيرها جهاز الفريق المنافس، رغم وجود عقوبات فورية على المدرب إذا كان هناك أي رد فعل!!». وفي