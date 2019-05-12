انت الان تتابع تعليق ناري من ميدو عن أزمة الأهلي ضد سموحة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
١٢ مايو ٢٠١٩ - ١١:٤٠ ص
الأهلي وسموحة
هاجم أحمد حسام (ميدو)، نجم الزمالك والمنتخب الوطني الأسبق، المنظومة الإعلامية للكرة المصرية، وذلك بعد احتساب 7 دقائق في نهاية الشوط الثاني لمباراة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أمام نظيره سموحة، التي أُقيمت بينهما مساء أمس السبت، ضمن منافسات الجولة الـ32 من عمر منافسات الدوري الممتاز، وانتهت بفوز الفريق الأحمر بهدف نظيف، جاء عن طريق جيرالدو دا سيلفا، وقال ميدو عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «هل يعطي الحكم 33 دقيقة وقت بدل ضائع؟؟ هذا القانون موجود في كرة السلة فقط».
وتابع: «احتساب الوقت الضائع بالثانية هو قانون في كرة السلة فقط وهو ما أجده تضليلا من الإعلام للسادة المشاهدين حسب أهواء المقدمين والرعاة!! لا أتحدث هنا على الزمالك أو الأهلي ولكن هذه هي مشاكل الدوري منذ سنوات!!». وفي منشور آخر، أوضح ميدو: «لو تم إيقاف الساعة مثل كرة السلة في الدوري
وفي منشور آخر، أوضح ميدو: «لو تم إيقاف الساعة مثل كرة السلة في الدوري المصري أراهن بأن عدد الدقائق الفعلية الملعوبة لن يكون أكثر من 30 دقيقة، وهنا نتحدث عن ثقافة مدربين يطلبون من لاعبيهم إضاعة الوقت بكل الطرق حال كانت النتيجة في صالحهم، وحكام تساعدهم على القيام بذلك بداية من دوري البراعم تحت عشر سنوات!!».
وتابع ميدو هجومه أيضًا على المنظومة الكروية واتهمها بالفساد قائلًا: «مباراة الأهلي وسموحة أمس تم فيها استعراض كل مشاكل الدوري المصري.. لاعبون يتعمدون إضاعة الوقت بسذاجة تسمح للحكم بإضافة الوقت الإضافي الذي يريده».
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