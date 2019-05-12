تعليق ناري من ميدو عن أزمة الأهلي ضد سموحة

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١٢ مايو ٢٠١٩ - ١١:٤٠ ص

الأهلي وسموحة

هاجم أحمد حسام (ميدو)، نجم الزمالك والمنتخب الوطني الأسبق، المنظومة الإعلامية للكرة المصرية، وذلك بعد احتساب 7 دقائق في نهاية الشوط الثاني لمباراة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أمام نظيره سموحة، التي أُقيمت بينهما مساء أمس السبت، ضمن منافسات الجولة الـ32 من عمر منافسات الدوري الممتاز، وانتهت بفوز الفريق الأحمر بهدف نظيف، جاء عن طريق جيرالدو دا سيلفا، وقال ميدو عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «هل يعطي الحكم 33 دقيقة وقت بدل ضائع؟؟ هذا القانون موجود في كرة السلة فقط».

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وتابع: «احتساب الوقت الضائع بالثانية هو قانون في كرة السلة فقط وهو ما أجده تضليلا من الإعلام للسادة المشاهدين حسب أهواء المقدمين والرعاة!! لا أتحدث هنا على الزمالك أو الأهلي ولكن هذه هي مشاكل الدوري منذ سنوات!!». وفي منشور آخر، أوضح ميدو: «لو تم إيقاف الساعة مثل كرة السلة في الدوري