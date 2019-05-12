صراعات تاريخية للتتويج بالبريميرليج في اليوم الأخير

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تحرير:خالد الفوي ١٢ مايو ٢٠١٩ - ١٠:٤٣ ص

ليفربول ومانشستر سيتي

تختتم اليوم مباريات الدوري الإنجليزي في الصراع الشديد بين كل من ليفربول ومانشستر سيتي على التتويج باللقب، وشهد المركز الأول في الدوري الإنجليزي هذا الموسم تغير الفرق عليه 32 مرة، وستكون الكلمة الأخيرة اليوم، وسبق أن حسم لقب الدوري الإنجليزي في الجولة الأخيرة في عصر البريميرليج 6 مرات من قبل، وحينها أنهى بطل الدوري الموسم بفارق نقطة واحدة عن مطارده 4 مرات، وكانت المنافسة الأبرز في موسم 2011- 2012، وحينها حسم مانشستر سيتي لقب الدوري بفارق الأهداف عن مانشستر يونايتد.

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أما عن باقي المواسم، فحسم بلاكبرن لقب الدوري موسم 1994- 1995، وأرسنال موسم 1997- 1998 ومانشستر يونايتد موسم 1998- 1999 وتشيلسي موسم 2009- 2010 بفارق نقطة واحدة عن أقرب الملاحقين. وسيكون هذا الموسم هو الأول الذي يجمع فيه الوصيف أكثر من 90 نقطة، وكان الرقم السابق هو 89 نقطة لمانشستر يونايتد في موسم 2011-