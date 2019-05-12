انت الان تتابع ميدو عن أزمة الأهلي ضد سموحة: الحكم المصري مظلوم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

١٢ مايو ٢٠١٩ - ١١:٥٩ ص

الأهلي وسموحة

علق أحمد حسام (ميدو)، نجم الزمالك والمنتخب الوطني الأسبق، على مباراة الأهلي أمام نظيره سموحة، التي أقيمت بينهما مساء أمس السبت، ضمن منافسات الجولة الـ32 من عمر منافسات الدوري الممتاز، وانتهت بفوز الفريق الأحمر بهدف نظيف، جاء عن طريق جيرالدو دا سيلفا، في الدقيقة الثامنة من الوقت بدل الضائع بالشوط الثاني، وقال ميدو: «الحكم المصري مظلوم لأنه إذا أخطأ امام الزمالك والأهلي فلن يحكم لهذه الفرق لفترات طويلة كما حدث في السابق، ومباريات الزمالك والأهلي هي التي تبرز الحكم وتساعده في الدخول أو البقاء في القائمة الدولية».

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وتابع ميدو في منشور آخر: «والسبب الآخر أنه لن يذهب لتهديد طاقم التحكيم الأجنبي لأنه يعلم تمامًا أن الحكم الأجنبي من الممكن أن يطرده فورًا دون أي حسابات؛ لهذا السبب تستقطب بعض الأندية حكاما أجانب وليس بسبب ضعف إمكانيات الحكام فنيا». وأوضح ميدو: «المشكلة ليست في إمكانيات الحكم المصري،