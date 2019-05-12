أزمة الأهلي ضد سموحة تشعل حربا جماهيرية على السوشيال

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حرب تعليقات على السوشيال ميديا بين مشجعي الأهلي والزمالك بعد مباراة الأهلي وسموحة أمس، أدت إلى صعود عدد من الهاشتاجات؛ مثل «الحكم المصري رخيص» وغيره

شهدت مباراة الأهلي وسموحة، التي أقيمت بينهما مساء أمس السبت، ضمن منافسات الجولة الـ32 من عمر منافسات الدوري الممتاز، أحداثا مثيرة بعد فوز الأهلي بهدف نظيف للأنجولي جيرالدو دا كوستا في الدقيقة 98 من عمر اللقاء، وهو الهدف الذي أدى إلى موجة من الاعتراضات من الجهازين الفني والإداري للفريق السكندري، بسبب احتساب الحكم وقتا بدلا من الضائع أكثر من الذي أعلنه، ما أثار حفيظة جمهور الزمالك، الذي لم يكن طرفا في اللقاء، لكن هذا لم يمنع جمهور القلعة البيضاء من الظهور النشط على مواقع التواصل الاجتماعي بهاشتاج "الأهلي وسموحة".

واتهم عدد كبير من جماهير القلعة البيضاء، الحكم أمين عمر بمجاملة الأهلي، بمد وقت المباراة ليتمكن من تحقيق الفوز واعتلاء قمة جدول ترتيب الدوري المصري. وعلى الجانب الآخر لم يقف جمهور الأهلي مكتوف الأيدي، وإنما بدأ في الرد على الجمهور الأبيض بمباريات احتسب فيها الحكم وقتا بدلا من الضائع أكثر، ويصل إلى ضعف

واتهم عدد كبير من جماهير القلعة البيضاء، الحكم أمين عمر بمجاملة الأهلي، بمد وقت المباراة ليتمكن من تحقيق الفوز واعتلاء قمة جدول ترتيب الدوري المصري. وعلى الجانب الآخر لم يقف جمهور الأهلي مكتوف الأيدي، وإنما بدأ في الرد على الجمهور الأبيض بمباريات احتسب فيها الحكم وقتا بدلا من الضائع أكثر، ويصل إلى ضعف ما احتسبه أمين عمر للأهلي. واستشهد الجمهور بأشهر تلك المباريات، وكانت مباراة الزمالك ومصر للمقاصة منذ موسمين، والتي احتسب فيها الحكم 14 دقيقة وقتا بدلا من الضائع، ومباراة إنبي التي احتسب فيها الحكم 9 دقائق وقتا بدلا من الضائع. Advertisements كما استشهد جمهور الأهلي بمباراة الزمالك والمصري منذ أسبوعين، والتي احتسب فيها الحكم 5 دقائق وقتا بدلا من الضائع وامتد اللعب لأكثر من ذلك بكثير، ومباراة أخرى احتسب فيها الحكم 13 دقيقة وقتا بدلا من الضائع. جمهور الأهلي لم يكتفِ بالرد بتلك الطريقة، بل احتسب الوقت الذي أضاعه محمد أبو جبل حارس سموحة من الدقائق السبع المحتسبة خلال اللقاء، والذي اقترب من الدقيقتين. وكان من أبرز التعليقات: الفنان نبيل الحلفاوي، الذي رد على أحد المغردين قائلا: "قانون كرة القدم بيقول بالنص: وذلك باستثناء مباريات الأهلي المصري، فيحتسب الوقت الضائع فيها مهما طال بدقيقتين كحد أقصى. كما يلزم غض النظر عن أي وقت ضائع خلال اللعب في الوقت بدل الضائع. وذلك منعا لما دأب عليه النادي المذكور من اختطاف الفوز في الدقائق الأخيرة". في حين علق أحمد حسام "ميدو": "المشكلة ليست في إمكانيات الحكم المصري ولكن بكل بساطة الحكم الأجنبي لن يسمح لجهاز فريق بالكامل بمهاجمته أمام الجميع بين الشوطين، لأنه لن يخاف أنه لن يقوم بالتحكيم لهذا الفريق مرة أخرى كما يتم تهديده وتنفيذه بالفعل وهذا ما حدث من قبل مع الأهلي والزمالك". وأضاف: "الحكم المصري مظلوم لأنه إذا أخطأ أمام الزمالك والأهلي فلن يحكم لهذه الفرق لفترات طويلة كما حدث في السابق، ومباريات الزمالك والأهلي هي التي تبرز الحكم وتساعده في الدخول أو البقاء في القائمة الدولية". وأتت باقي التعليقات من الجماهير على النحو التالي:

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