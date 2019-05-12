انت الان تتابع بعد استقالة المستكاوي.. طارق راشد رئيسا لوادي دجلة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

تحرير:أحمد محمد ١٢ مايو ٢٠١٩ - ٠١:٢١ م

حسن المستكاوي

قرر مجلس إدارة شركة أندية وادى دجلة تعيين حسن المستكاوى مستشارا للشركة للسياسات والتطوير، وشغل منصب رئيس مجلس إدارة نادى وادى دجلة الرياضى بقرار من وزير الشباب والرياضة فى 20 يوليو 2016. وأصدر نادي وادي دجلة بيانا ظهر اليوم الأحد، أعلن فيه القرار بالإضافة إلى تعيين طارق راشد رئيسا لنادي وادي دجلة الرياضي، بعدما تقدم حسن المستكاوي من منصب الرئيس إلى مجلس إدارة النادى للتفرغ للمنصب الجديد الذي يأمل مجلس إدارة شركة أندية وادي دجلة في الاستفادة من خبرات المستكاوي في السياسات المستقبلية له ورؤى التطوير الخاصة بالنادي.

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وأوضح وادي دجلة في بيانه أن طارق راشد الرئيس الجديد للأندية، يتمتع بخبرات 35 عامًا فى المجال الرياضى، إذ حصل على ماجستير إدارة عامة من الأكاديمية البحرية، بعد حصوله على بكالوريوس التربية الرياضية عام 1981، وتولى منصب مدير المكتب الفني لوزير الشباب والرياضة عام 2000، ثم عمل وكيلا للوزارة للأداء الرياضي