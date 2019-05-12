شكرا لقرائتكم خبر عن 4 أهداف قاتلة سجلها الأهلي في قلب بتروسبورت والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

سجل الأنجولي جيرالدو، جناح الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، هدفاً مع الدقيقة 90+8 من عمر مباراة فريقه أمام سموحة، التي احتضنها ملعب بتروسبورت بالقاهرة، ليفوز فريقه بالنقاط الثلاثة للمباراة ويستمر في صدارة جدول ترتيب المسابقة برصيد 70 نقطة.

الأهلي استطاع تسجيل 4 أهداف في الأوقات القاتلة من عمر مبارياته التي احتضنها ملعب بتروسبورت، وهو ما نرصده في السطور التالية.

متعب يصعق الإنتاج الحربي

هدف في الدقيقة 90+5 برأسية قاتلة لعماد متعب تسكن شباك أمير عبدالحميد وتعلن عن فوز الأهلي بنقاط مباراته أمام الإنتاج الحربي بملعب بتروسبورت بالدور الأول للدوري موسم 2015-2016.

Advertisements

أجايي يسجل هدف التعزيز في القمة

في الوقت الذي كان يبحث خلاله الزمالك عن التعادل والخروج من القمة بنقطة يسجل النيجيري جونيور أجايي هدف ثانٍ للأهلي، هدف التعزيز وحسم المباراة برأسية في مرمى أحمد الشناوي في قمة بتروسبورت بالدور الأول للدوري موسم 2016-2017.

جمال يرفض الهزيمة أمام إنبي

يرفض عمرو جمال أن يخرج الأهلي مهزوماً في لقائه أمام إنبي بمنافسات الدور الثاني للدوري الممتاز موسم 2014-2015 ويتمكن «الغزال» من تسجيل هدف تعادل فريقه مع الدقيقة 90+1 من عمر المواجهة التي احتضنها بتروسبورت.

جيرالدو ينهي أحلام سموحة

ومع صافرة نهاية مباراة الأهلي وسموحة، يتمكن البديل جيرالدو من تسجيل واحد من أغلى أهداف الفريق الأحمر في الموسم الجاري في شباك الفريق السكندري، حاصداً لقلعة التتش النقاط الثلاثة للمباراة، ليشعل ملعب بتروسبورت ما بين فرحة أنصار الأهلي واعتراضات أعضاء سموحة.