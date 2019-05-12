شكرا لقرائتكم خبر عن رسميًا.. فان دايك أفضل لاعب بالدوري الإنجليزي والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب
أعلنت رابطة الدوري الإنجليزي «بريميرليج» عن حصول النجم الهولندي فيرجل فان دايك، مدافع فريق ليفربول، على جائزة أفضل لاعب في الموسم بالدوري عن الموسم الجاري 2018-2019.
وكان فان دايك قد حصل على جائزة أفضل لاعب في الموسم من قبل رابطة اللاعبين المحترفين، ليجمع الجائزتين للموسم الثاني على التوالي في نادي ليفربول بعد النجم المصري محمد صلاح عن الموسم الماضي.
وأصبح فان دايك هو ثالث مدافع يحصل على الجائزة في تاريخ الدوري الإنجليزي بعد الصربي نيمانيا فيديتش، والبلجيكي فينسينت كومباني.
وكان فان دايك قد انضم لصفوف ليفربول قادمًا من فريق ساوثهامتون الإنجليزي مقابل 75 مليون جنيه استرليني ليصبح أغلى مدافع في العالم.
كانت هذه تفاصيل خبر رسميًا.. فان دايك أفضل لاعب بالدوري الإنجليزي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.