شكرا لقرائتكم خبر عن رسميًا.. فان دايك أفضل لاعب بالدوري الإنجليزي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

أعلنت رابطة الدوري الإنجليزي «بريميرليج» عن حصول النجم الهولندي فيرجل فان دايك، مدافع فريق ليفربول، على جائزة أفضل لاعب في الموسم بالدوري عن الموسم الجاري 2018-2019.

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وكان فان دايك قد حصل على جائزة أفضل لاعب في الموسم من قبل رابطة اللاعبين المحترفين، ليجمع الجائزتين للموسم الثاني على التوالي في نادي ليفربول بعد النجم المصري محمد صلاح عن الموسم الماضي.

وأصبح فان دايك هو ثالث مدافع يحصل على الجائزة في تاريخ الدوري الإنجليزي بعد الصربي نيمانيا فيديتش، والبلجيكي فينسينت كومباني.

وكان فان دايك قد انضم لصفوف ليفربول قادمًا من فريق ساوثهامتون الإنجليزي مقابل 75 مليون جنيه استرليني ليصبح أغلى مدافع في العالم.