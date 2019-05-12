شكرا لقرائتكم خبر عن رسميًا.. تأجيل مباراة الزمالك والإنتاج الحربي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

قررت لجنة المسابقات الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم، برئاسة عامر حسين، تأجيل مباراة الزمالك والإنتاج الحربي، ضمن منافسات الجولة 31 من مسابقة الدوري الممتاز المصري لكرة القدم، والتي كان مقررا إقامتها الأربعاء 15 مايو الجاري.

وقررت اللجنة تأجيل اللقاء إلى موعد يحدد فيما بعد، نظرا لوصول الزمالك للدور النهائي لبطولة الكونفيدرالية الإفريقية.