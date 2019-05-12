شكرا لقرائتكم خبر عن «لجنة المسابقات» تحدد مباراتي ملحق «الصعود» و«الهبوط» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - صالح الحربي (جدة)

حددت لجنة المسابقات بالاتحاد السعودي لكرة القدم اليوم الأحد مواعيد مباراتي ملحق الصعود والهبوط للموسم الرياضي الجاري 2018-2019.

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وستقام مواجهة الذهاب يوم الاثنين 20 مايو، حيث يلعب صاحب المركز 13 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين على ملعبه مع صاحب المركز 4 في دوري الأمير محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى.

فيما تلعب مواجهة الإياب يوم الجمعة 24 مايو، حيث يلعب صاحب المركز 4 في دوري الأمير محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى على ملعبه مع صاحب المركز 13 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وسيتحدد صاحب المركز الثالث عشر من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين في الجولة القادمة في ختام منافسات الدوري وانحصر المركز بين ثلاث فرق وهي القادسية والحزم والفيحاء، فيما انحصرت المنافسة على المركز الرابع لدوري الأمير محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى بين فرق العدالة والخليج والجيل.