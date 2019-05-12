شكرا لقرائتكم الأهلي يفوز على سموحة ويواصل تصدره الدوري المصري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - القاهرة - "الحياة" | منذ ساعة في 12 مايو 2019 - اخر تحديث في 12 مايو 2019 / 15:28

فاز فريق الأهلي على فريق سموحة بهدف نظيف في المباراة التي أقيمت بينهما على ملعب بتروسبورت، في إطار مباريات الجولة الـ 32 للدوري الممتاز المصري لكرة القدم.



وبهذه النتيجة يرتفع رصيد الأهلي إلى 70 نقطة في المركز الأول من 30 مباراة لعبها، متقدما على فريق بيراميدز بخمس نقاط من 31 مباراة، ويأتي ثالثًا فريق الزمالك بـ 63 نقطة من 28 مباراة، فيما تجمد رصيد سموحة عند 35 نقطة في المركز الـ 15.