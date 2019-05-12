شكرا لقرائتكم أليغري مستمتع بالحديث عن رحيله من يوفنتوس ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - ميلانو - رويترز | منذ 18 ساعة في 11 مايو 2019 - اخر تحديث في 11 مايو 2019 / 20:35

قال ماسيميليانو أليغري مدرب يوفنتوس إنه يستمتع بحديث البعض عن أنه سيرحل عن منصبه في نهاية الموسم الحالي، لكنه أكد أنه سيقابل أندريا أنيلي رئيس النادي قبل مناقشة خطته للمستقبل.



وذكرت تقارير أن أليغري يريد دوراً أكبر في سوق الانتقالات، إذا استمر في منصبه، لكن هذا لم يهم كثيراً المدرب الذي قاد يوفنتوس لإحراز اللقب في مواسمه الخمسة في النادي.

وقال أليغري في مؤتمر صحافي اليوم (السبت): «أستمتع بالقراءة والاستماع إلى كل شيء. هذا أمر ممتع. هذا الصباح كنت أفكر ماذا كان يمكن أن يحدث لي لو لم أفز بأي لقب خلال هذه السنوات.

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لكن هذا يسعدني وهذا جزء من اللعبة ويثير بعض النشاط لأننا أحرزنا لقب الدوري منذ شهر واحد».

وقال أليغري، الذي حسم اللقب قبل خمس جولات على النهاية وسيلعب مع روما يوم الأحد، إنه أبلغ رئيس النادي أنه سيستمر في منصبه بعد الخروج من دور الثمانية لدوري أبطال أوروبا أمام أياكس أمستردام.

وأضاف: «خلال هذا الأسبوع سألتقي الرئيس وسنتحدث عن كل شيء».

وعلى رغم إحراز لقب الدوري يعد هذا الموسم محبطاً ليوفنتوس إلى حد كبير، لأن التوقعات كانت ضخمة بعد ضم كريستيانو رونالدو، أو بسبب العروض المتوسطة في بعض الأحيان.