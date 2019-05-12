شكرا لقرائتكم فتوى رمضان.. كريمة: التقرب إلى الله بالطاعات أفضل من مشاهدة مباراة كرة القدم... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تواصل موقع "الخليج 365" مع الدكتور أحمد كريمة الأستاذ بجامعة الأزهر لمعرفة رأيه فى بعض الأمو التى أثارت الجدل داخل ملاعب كرة القدم.

وقال كريمة فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، عن حكم مشاهدة كرة القدم فى التلفاز بشهر رمضان الكريم : "الألعاب الجماعية اجمالا تعتبر من وسائل الترفيه والترويح عن النفس ولكن فى حدود الأداب الشرعية والمسلمون الأوائل عرفوا أنواعا عامة من الرياضات".

Advertisements

وأضاف : " شهر رمضان فيه شرف الزمان والأولى أن نتقرب فيه إلى الله بالطاعات وعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : مَنْ قَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ ".

وتابع: " الأولى على الإنسان أن يتقرب إلى الله بالطاعات وتلاوة القراءان فمن غير المعقول أن يترك كل هذا من أجل مشاهدة مباراة كرة قدم".