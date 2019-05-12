شكرا لقرائتكم تأجيل مباراة الزمالك والانتاج الحربي رسميا بسبب نهائى الكونفدرالية... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أجلت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم، مباراة الزمالك والانتاج الحربي، ضمن مواجهات الجولة رقم 31 فى الدوري الممتاز. وكان من المقرر إقامة مباراة الزمالك والانتاج الحربي يوم الأربعاء 15 مايو الجاري إلى موعد يحدد فيما بعد. Advertisements وأرجع اتحاد الكرة التأجيل إلى استعدادا الزمالك لنهائي بطولة الكونفيدرالية الإفريقية. ويتلقى الزمالك نظيره الداخلية فى الجولة رقم 30 مساء اليوم على استاد بتروسبورت.

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