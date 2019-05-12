شكرا لقرائتكم الداخلية ضد الزمالك .. جروس يرسم ملامح الفوز فى الجلسة الأخيرة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل جلسة فنية أخيرة بين السويسرى كريستيان جروس المدير الفنى للزمالك، مع لاعبيه قبل مواجهة الداخلية، فى العاشرة مساء الليلة ضمن الجولة الثانية والثلاثين من مسابقة الدورى الممتاز، المقرر إقامتها على استاد بتروسبورت.

وسيكشف جروس للاعبين خلال جلسته تشكيل الزمالك، وتحديد المهام المطلوبة من كل لاعب داخل المستطيل الأخضر، مع بعض التعليمات الفنية التى سيتم تطبيقها فى الملعب، لتحقيق الفوز ومواصلة الزحف نحو القمة.

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الزمالك يحتل المركز الثالث فى ترتيب الدورى الممتاز برصيد 63 نقطة، جمعها من 28 مباراة، حقق الفوز فى 19 مباراة والتعادل فى 6 لقاءات والهزيمة فى 3 مواجهات، واحرز 56 هدفًا، واستقبل 24 هدفًا.

بينما يحتل الداخلية المركز 17 قبل الأخير بجدول ترتيب الدورى برصيد 27 نقطة، جمعها من 31 مباراة فاز فى 4 مباريات وتعادل فى 15 لقاء وخسر فى 12 مباراة، وسجل لاعبيه 33 هدفًا واستقبل 45 هدفًا.