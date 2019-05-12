شكرا لقرائتكم مستشفى الأهلي .. فحص طبى لـ"وحيد" قبل العودة للتدريبات الجماعية... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يحسم الجهاز الطبى لفريق الأهلي مشاركة محمود وحيد، الظهير الأيسر للفريق الأول لكرة القدم بالنادي فى التدريبات الجماعية بعد أن يخضع اللاعبي لفحص طبي غدا الاثنين.

وغاب وحيد عن مباريات الأهلي الأخيرة بسبب خروجه من الحسابات الفنية لمارتن لاسارتي المدير الفني للفريق، بالإضافة إلى أن يعانى حاليا من نزلة برد حرمته من خوض تدريبات الكرة أمس رفقة مجموعة اللاعبين الغائبين عن مباراة سموحة التى حسمها الفريق بهدف نظيف، حيث اكتفى اللاعب بأداء جلسة تأهيلية في الجيم على هامش المران الجماعي.

ويستأنف الأهلي تدريباته في العاشرة مساء غدٍ الاثنين استعدادا لمواجهة انبي المقرر لها الخميس القادم في إطار منافسات مسابقة الدوري الممتاز.