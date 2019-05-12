شكرا لقرائتكم لاسارتى يشيد بمهاجم الأهلى فى جلسة خاصة بعد مباراة سموحة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل عقد الأوروجوياني مارتن لاسارتي المدير الفني لفريق الأهلي جلسة خاصة مع مراون محسن مهاجم الفريق وأشاد بمستواه فيها بعد مشاركته بديلا في مباراة الفريق أمس أمام سموحة والتي فاز الأحمر فيها بهدف دون رد.

وعقب نهاية المباراة حرص المدرب على الجلسوس مع مراون منفردا عقب نهاية المباراة أثنى خلالها على مستواه والخطورة التي شكلها على مرمى المنافس ومساعدته مع زملائه في إحراز الفوز وحصد نقاط المباراة.

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وأكد المدرب، ثقته مع وليد أزارو في قيادة الأهلي، وتأثيرهما فى قيادة الاحمر لتحقيق الانتصارات.

وأبدى الارجويانى إعجابه بقدرات مراون، واعتبره عنصرا هاما ويثق في قدراته وإمكانياته على صناعة الفارق.

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق إنبي الخميس المقبل في مباراة مؤجلة من الجولة الثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز.