شكرا لقرائتكم 8 يونيو المقبل موعد اختبارات الناشئين فى نادي المقاولون العرب... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حدد محمد رضوان، رئيس قطاع الناشئين بنادي المقاولون العرب، يوم 8 يونيو المقبل، موعدًا للاختبارات داخل القطاع وذلك بمقر النادي بالجبل الأخضر.

وأكد رضوان، أن الاختبارات ستقام للمراحل السنية من مواليد 1997 وحتى مواليد 2011، على أن تتبعها الاختبارات الخارجية في الأقاليم المختلفة.

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وسيعقد المهندس محمد عادل فتحي، عضو مجلس إدارة النادي، والمشرف العام على الكرة، جلسة مع محمد رضوان، لمناقشة تقريره الفني، بعد نهاية الموسم رسميًا.

المقاولون العرب يحتل المركز الخامس بجدول مسابقة الدوري العام برصيد 47 نقطة وبفارق نقطة واحدة فقط عن صاحب المركز الرابع النادي المصري برصيد 48 نقطة، وحقق فوزا ثمنيا على الجونة برباعية مقابل هدف في الجولة الماضية.