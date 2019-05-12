شكرا لقرائتكم رسميا .. أميرو يقدم استقالته من مجلس الإسماعيلى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تقدم مصطفى أميرو عضو مجلس إدارة النادى الإسماعيلى باستقالته من منصبه بشكل رسمى لمديرية الشباب والرياضة. وأعلن عضو مجلس إدارة النادى الإسماعيلى "تحت السن" مصطفى اميرو نجل الراحل اميرو درويش استقالته من مجلس إدارة النادى الإسماعيلى عبر صفحته الشخصية على "فيس بوك". وكان أميرو قد لوح بالاستقالة أكثر من مرة فى الشهور الماضية بسبب الاعتراض على سياسات رئيس النادى الإسماعيلى فى الانفراد بالقرارات . Advertisements وذهب أميرو لتقديم استقالته لمجلس الاسماعيلى ولكن فوجىء بعدم وجود ختم فى النادى فحرص على إرسال الاستقالة بالبريد .

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