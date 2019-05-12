شكرا لقرائتكم المستكاوى مستشارا للسياسات والتطوير بوادى دجلة وطارق راشد رئيسا للنادى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قرر مجلس إدارة وادى دجلة تعيين حسن المستكاوى مستشارا للشركة للسياسات والتطوير، للاستفادة من خبراته الكبيرة التى تمتد إلى أكثر من 40 عاما فى المجال الرياضى، عمل خلالها فى عدة مواقع رياضية إعلامية أتاحت له فرصة الإتطلاع على كل ماهو جديد فى المجال الرياضى، وظل طوال تلك الفترة حريصا على التجديد فى مجال عمله والمناصب التى تقلدها.

واتسم المستكاوى فى عمله بالرؤية المستقبلية، وهو الأمر الذى لمسته إدارة الشركة منذ مشاركته فى الإدارة فى الأول من يونيو عام 2015 ومنذ شغل منصب رئيس مجلس إدارة نادى وادى دجلة الرياضى بقرار من وزير الشباب والرياضة فى 20 يوليو 2016 .

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كما تم تعيين طارق راشد رئيسا لنادي وادي دجلة الرياضي خلفا للمستكاوى ، ويتمتع طارق راشد أيضا بخبرات 35 عام فى المجال الرياضى، حيث حصل راشد على ماجيستير إدارة عامة من الأكاديمية البحرية، بعد حصوله على بكالريوس التربية الرياضية عام 1981، وعلى مستوى الخبرات والمناصب القيادية، فقد تقلد منصب مدير المكتب الفني لوزير الشباب والرياضه عام 2000، ثم وكيلا للوزارة للأداء الرياضي عام 2010، كما حصل على عضوية العديد من الأندية ومجالس إدارتها، بينها مجلس إدارة نادي الموهوبيين رياضيا، عضوية مجلس إدارة الاتحاد المصري لرقع الاثقال، عضوية مجلس إدارة الاتحاد المصري للسباحة عام 2004، عضو مجلس إدارة نادي وادي دجلة عام 2013، ثم نائبا لرئيس مجلس إدارة النادى منذ عام 2017.