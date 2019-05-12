شكرا لقرائتكم محمد الصباحى حكما لمباراة الزمالك والداخلية... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قررت لجنة الحكام اسناد مباراة الزمالك والداخلية فى العاشرة مساء الليلة بملعب بتروسبورت إلى الحكم محمد الصباحى، وذلك ضمن مباريات الجولة 32 من مسابقة الدورى العام.

واسندت لجنة الحكام المباراة لطاقم تحكيم مصر بقيادة حكم الساحة محمد الصباحى وبمعاونة كل من : أحمد توفيق وهشام الدسوقى ، و الحكم الرابع محمود وفا ، والحكم الخامس طارق سامى و طارق مجدى .

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ويحتل الزمالك المركز الثالث بجدول ترتيب الدورى الممتاز، برصيد 63 نقطة، جمعها من 28 مباراة، حقق الفوز فى 19 مباراة والتعادل فى 6 لقاءات والهزيمة فى 3 مواجهات، وأحرز 56 هدفًا، واستقبل 24 هدفًا.

فيما يحتل الداخلية المركز 17 وقبل الأخير بجدول ترتيب الدورى، برصيد 27 نقطة، بعدما خاض 31 مباراة حقق الفوز فى 4 مباريات وتعادل فى 15 لقاء وهُزم فى 12 مباراة، فيما سجل لاعبيه 33 هدفًا واستقبل 45 هدفًا