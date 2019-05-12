شكرا لقرائتكم محمد الصباحى حكما لمباراة الزمالك والداخلية... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل قررت لجنة الحكام اسناد مباراة الزمالك والداخلية فى العاشرة مساء الليلة بملعب بتروسبورت إلى الحكم محمد الصباحى، وذلك ضمن مباريات الجولة 32 من مسابقة الدورى العام.
واسندت لجنة الحكام المباراة لطاقم تحكيم مصر بقيادة حكم الساحة محمد الصباحى وبمعاونة كل من : أحمد توفيق وهشام الدسوقى ، و الحكم الرابع محمود وفا ، والحكم الخامس طارق سامى و طارق مجدى .
ويحتل الزمالك المركز الثالث بجدول ترتيب الدورى الممتاز، برصيد 63 نقطة، جمعها من 28 مباراة، حقق الفوز فى 19 مباراة والتعادل فى 6 لقاءات والهزيمة فى 3 مواجهات، وأحرز 56 هدفًا، واستقبل 24 هدفًا.
فيما يحتل الداخلية المركز 17 وقبل الأخير بجدول ترتيب الدورى، برصيد 27 نقطة، بعدما خاض 31 مباراة حقق الفوز فى 4 مباريات وتعادل فى 15 لقاء وهُزم فى 12 مباراة، فيما سجل لاعبيه 33 هدفًا واستقبل 45 هدفًا
كانت هذه تفاصيل خبر محمد الصباحى حكما لمباراة الزمالك والداخلية... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.