شكرا لقرائتكم خبر عن المقاولون العرب يحدد 8 يونيو موعداً لاختبارات الناشئين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقر محمد رضوان، رئيس قطاع الناشئين بنادى المقاولون العرب، على تحديد يوم 8 يونيو المقبل موعدًا للاختبارات داخل القطاع بمقر النادى بالجبل الأخضر.

وقال محمد رضوان، فى تصريحات خاصة لـ الخليج 365، إن الاختبارات ستقام للمراحل السنية من مواليد 1997 وحتى مواليد 2011، على أن تتبعها الاختبارات الخارجية في الأقاليم المختلفة.

ومن المقرر أن يعقد المهندس محمد عادل فتحى، عضو مجلس إدارة النادى والمشرف العام على الكرة، جلسة مع محمد رضوان لمناقشة تقريره الفنى بعد نهاية الموسم رسميًا.

ويحتل المقاولون العرب المركز الخامس بجدول مسابقة الدوري العام برصيد 47 نقطة بفارق نقطة واحدة فقط عن النادي المصري صاحب المركز الرابع برصيد 48 نقطة، وذلك عقب الفوز الكبير الذي حققه ذئاب الجبل على فريق الجونة في الجولة الماضية برباعية مقابل هدف.