شكرا لقرائتكم خبر عن حسن المستكاوى مستشارا للسياسات والتطوير لشركة أندية وادى دجلة.. وطارق راشد رئيسا للنادى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر مجلس إدارة شركة أندية وادى دجلة تعيين حسن المستكاوى مستشارا للشركة للسياسات والتطوير، للاستفادة من خبراته الكبيرة التى تمتد إلى أكثر من 40 عاما فى المجال الرياضى، عمل خلالها فى عدة مواقع رياضية إعلامية أتاحت له فرصة الإتطلاع على كل ماهو جديد فى المجال الرياضى، وظل طوال تلك الفترة حريصا على التجديد فى مجال عمله والمناصب التى تقلدها.

واتسم المستكاوى فى عمله بالرؤية المستقبلية، وهو الأمر الذى لمسته إدارة الشركة منذ مشاركته فى الإدارة فى الأول من يونيو عام 2015 ومنذ شغل منصب رئيس مجلس إدارة نادى وادى دجلة الرياضى بقرار من وزير الشباب والرياضة فى 20 يوليو 2016.

ويأتى المنصب الجديد للمستكاوى، مواكبا للمرحلة المقبلة التى تهدف خلالها شركة أندية وادى دجلة إلى تحقيق أهداف طموحة جديدة، وتسعى خلالها لتوسعات محلية بزيادة عدد أنديتها على مستوى المحافظات، بجانب التوسع على المستوى الإقليمى العربى والإفريقى، بما يخدم أهدافها كشركة رائدة فى تأسيس الأندية الخاصة بدءا من عام 2003، وبما تضمه من كفاءات شابه ومميزة تنفذ السياسات المحددة بأجيال متتالية متعددة، وبما يحقق أهداف الشركة كواحدة من كبرى الشركات الرياضية فى الوطن العربى وفى العالم، وبعد أن أصبح اسم "وادى دجلة"علامة تجارية رياضية مميزة فى الإقليم وفى القارة الإفريقية.

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وبناء على ذلك الاختيار تقدم حسن المستكاوى باستقالته من منصبه كرئيس لنادى وادى دجلة الرياضى إلى مجلس إدارة النادى للتفرغ لأعباء المنصب الجديد، وتم تعيين السيد / طارق راشد رئيسا لنادي وادي دجلة الرياضي خلفا للمستكاوى.

ويتمتع طارق راشد أيضا بخبرات 35 عام فى المجال الرياضى، وكفاءة متميزة فى مجاله، حيث حصل راشد أكاديميا على ماجيستير إدارة عامة من الاكاديمية البحرية، بعد حصوله على بكالريوس التربية الرياضية عام 1981، وعلى مستوى الخبرات والمناصب القيادية، فقد تقلد منصب مدير المكتب الفني لوزير الشباب والرياضة عام 2000، ثم وكيلا للوزارة للأداء الرياضي عام 2010، كما حصل على عضوية العديد من الأندية ومجالس إدارتها، بينها مجلس إدارة نادي الموهوبيين رياضيا، عضوية مجلس إدارة الاتحاد المصري لرقع الاثقال، عضوية مجلس إدارة الاتحاد المصري للسباحة عام 2004، عضو مجلس إدارة نادي وادي دجلة عام 2013، ثم نائبا لرئيس مجلس إدارة النادى منذ عام 2017.