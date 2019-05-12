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شكرا لقرائتكم خبر عن لو كنت ممثل تحب تبقى مين؟.. وائل رياض: عادل إمام والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دائماً ما يمتلك نجوم الكرة شهرة لن تختلف عن شهرة نجوم الفن، خاصة أن كلاهما يمتلك الحس الفنى ولكن كل فى موهبته.
الخليج 365 حرص على توجيه سؤال لنجوم الرياضة وهو لو كنت ممثل كنت تتمنى تبقى مين من نجوم الفن؟.
نجم الأهلى السابق وائل رياض الشهير بـ" شيتوس"، قال إنه كان يتمنى أن يكون النجم عادل إمام، مشيرا إلى أنه أحد ةأفضل نجوم الفن والكوميديا ومعشوق للجماهير.
وائل رياض وعادل إمام
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