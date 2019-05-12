شكرا لقرائتكم خبر عن محاضرة فنية أخيرة من جروس للاعبى الزمالك قبل لقاء الداخلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعقد السويسرى كريستيان جروس، المدير الفنى للزمالك، جلسة فنية أخيرة مع لاعبيه قبل مواجهة الداخلية، ضمن منافسات الجولة الثانية والثلاثين من مسابقة الدورى الممتاز، المقرر إقامتها على استاد بتروسبورت.

ومن المقرر أن يكشف جروس للاعبين خلال جلسته التشكيل الذى سيخوض به اللقاء، والمهام المطلوبة من كل لاعب داخل المستطيل الأخضر، مع بعض التعليمات الفنية التى سيتم تطبيقها فى الملعب، من أجل تحقيق الفوز ومواصلة الزحف نحو القمة.

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ويحتل الزمالك المركز الثالث بترتيب الدورى الممتاز برصيد 63 نقطة، بعدما خاض 28 مباراة، حقق الفوز فى 19 مباراة والتعادل فى 6 لقاءات والهزيمة فى 3 مواجهات، فيما سجل لاعبوه 56 هدفًا واستقبل 24 هدفًا.

بينما يحتل الداخلية المركز السابع عشر وقبل الأخير بجدول ترتيب الدورى برصيد 27 نقطة، بعدما خاض 31 مباراة حقق الفوز فى 4 مباريات وتعادل فى 15 لقاء وهُزم فى 12 مباراة، فيما سجل لاعبيه 33 هدفًا واستقبل 45 هدفًا.