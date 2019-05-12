شكرا لقرائتكم خبر عن يسرى رزق يحصد ذهبية بطولة روسيا الدولية للملاكمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توج يسرى رزق، لاعب المنتخب الوطنى للملاكمة، بذهبية منافسات وزن + 91 كجم بالفوز على بطل أوزبكستان فى إطار نهائى بطولة روسيا الدولية. كان يسرى رزق تأهل إلى نهائى بطولة روسيا الدولية فى منافسات وزن +91 كجم بالفوز على لاعب أوزبكستان آخر بنتيجة 4 / 1 فى دور نصف النهائى. بينما حصل اللاعب يوسف كرار على برونزية وزن 91 كجم بالخسارة فى دور الأربعة من بطل روسيا.

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