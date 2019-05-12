شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. تعرف على نتائج الزمالك مع صافرة محمد الصباحى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستعد الفريق الكروى الأول بنادى الزمالك لمواجهة الداخلية فى العاشرة مساء اليوم على ملعب بتروسبورت بالجولة الثانية والثلاثين من مسابقة الدورى.

وأعلنت لجنة الحكام عن طاقم حكام المباراة، والذى يديره محمد الصباحى حكام للساحة، ويعاونه كل من أحمد توفيق وهشام الدسوقى، ومحمود وفا حكما رابعا، وطارق سامى وطارق مجدى حكما خامسا .

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وبالعودة إلى تاريخ مباريات الزمالك مع صافرة محمد الصباحى، فقد أدار 17 مباراة للفريق الأبيض، فاز فى 11 لقاء، وتعادل فى 4، بينما خسر مباراتين فقط، ولم يحقق الزمالك أى فوز خلال آخر 3 مواجهات خاضها الفريق بصافرة الصباحى.

آخر لقاء للفريق الأبيض أداره الصباحى كان أمام سموحة وأقيم سبتمبر الماضى وانتهى بالتعادل إيجابيا بهدف لكل منهما.