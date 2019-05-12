ماذا قال لاسارتي لمروان محسن عقب الفوز القاتل أمام سموحة؟

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أشاد الأوروجويانى مارتن لاسارتى، المدير الفني للأهلي، بمراون محسن مهاجم الفريق عقب مشاركته بديلا فى مباراة الفريق أمس أمام سموحة والتى فاز الأحمر فيها بهدف دون رد. وعقد المدرب جلسة خاصة مع مراون عقب نهاية المباراة أثنى خلالها على مستواه والخطورة التى شكلها على مرمى المنافس ومساعدته مع زملائه فى إحراز الفوز وحصد 3 نقاط ثمينة فى اللحظات الأخيرة من اللقاء. Advertisements وأكد لاسارتي لمهاجم الأهلي خلال هذه الجلسة أنه وزميله المغربى وليد أزارو يشملان ثقته الكاملة فى قيادة هجوم الفريق الأحمر، والذى يعتبر مؤثرا للغاية وقادر على قيادة الفريق لتحقيق الانتصارات. وأبدى لاسارتي إعجابه الشديد بقدرات مراون محسن، وأنه يعد عنصرا هاما للغاية في الفريق الأحمر، والذي يثق في قدراته وإمكانياته على صناعة الفارق. ويستعد الأهلي لمواجهة إنبي يوم الخميس المقبل في مباراة مؤجلة من الجولة الثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز.

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