شكرا لقرائتكم خبر عن رسميا.. أميرو يقدم استقالته من مجلس الإسماعيلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقدم مصطفى أميرو، عضو مجلس إدارة النادى الإسماعيلى، باستقالته بشكل رسمى لمديرية الشباب والرياضة. وأعلن عضو مجلس إدارة النادى الإسماعيلى "تحت السن" مصطفى اميرو نجل الراحل أميرو درويش منذ أيام استقالته من مجلس إدارة النادى الإسماعيلى عبر صفحته الشخصية على "فيس بوك". Advertisements وكان أميرو قد لوح بالاستقالة اكثر من مرة فى الشهور الماضية بسبب الاعتراض على سياسات رئيس النادى الاسماعيلى فى الانفراد بالقرارات. وذهب أميرو لتقديم استقالته لمجلس الاسماعيلى ولكن فوجئ بعدم وجود ختم فى النادى فحرص على إرسال الاستقالة بالبريد.

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