شكرا لقرائتكم خبر عن لأول مرة.. الحكام تختار قائمة منتخب الكاراتيه فى البطولات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى واقعة غريبة على الرياضة المصرية، قرر اتحاد الكاراتيه برئاسة محمد الدهراوى اختيار لاعبى منتخب الكاتا الجماعى للمشاركة فى البطولات عن طريق الحكام ضمانا لتطبيق مبدأ الشفافية.

وأكد محمد الدهراوى، رئيس الاتحاد، أن قوام منتخب الكاتا 8 لاعبين، يتم اختيار 3 منهم فقط للمشاركة فى منافسات الجماعى بالبطولات، وسيتم اختيارهم عن طريق الحكام لضمان الشفافية فى الاختيار.

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جاء ذلك خلال الجلسة التى عقدها مجلس إدارة الاتحاد مع مدربى منتخبات الناشئين والشباب على هامش مناقشة نتائج بطولة الدورى العالمى للشباب التى أقيمت بقبرص مؤخرا ، وحقق خلالها اللاعبون المركز الأول برصيد 11 ميدالية.