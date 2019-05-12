شكرا لقرائتكم خبر عن بتروجيت يتمسك بالبقاء فى دورى الأضواء أمام سموحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اقترب فريق بتروجيتمن الهبوط للقسم الثانى بعد الهزيمة المفاجئة التى تعرض لها على ملعبه أمام طلائع الجيش بهدف مقابل لا شىء، فى المباراة التى أقيمت باستاد الجيش بالسويس بالجولة الـ32 للدورى.

وبهذه النتيجة تجمد رصيد بتروجيت عند 34 نقطة فى المركز السادس عشر بالدورى ويحتاج لأربع نقاط على أقل تقدير فى مباراتيه المقبلتين لضمان البقاء.

بتروجيت يطمح فى الفوز على سموحة

يلتقى بتروجيت مع سموحة فى الجولة الـ33 للدورى فى لقاء لا يقبل القسمة على اثنين، فالفريقان فى حاجة ماسة للثلاث نقاط، الفريق البترولى لا بديل أمامه سوى نقاط المباراة لضمان البقاء بعدما تجمد رصيده عند 34 نقطة، فى الوقت الذى يسعى فيه حسام حسن المدير الفنى لسموحة لتحقيق الفوز للوصول للنقطة 38 لضمان البقاء بالدورى.

بتروجيت يتعرض للخسارة الثانية على التوالى

تعرض بتروجيت للخسارة الثانية على التوالى أمام طلائع الجيش بهدف مقابل لا شىء، بعد الهزيمة التى منى بها أمام إنبى الأسبوع الماضى بهدفين مقابل هدف.

Advertisements

بتروجيت يتسلح بعناصر الخبرة لمواجهة سموحة

يتسلح محمد عودة المدير الفنى لبتروجيت بعناصر الخبرة فى اللقاء المقبل أمام سموحة لعبور تلك المباراة الصعبة فى ظل حاجته الماسة لنقاط المباراة أو الخروج بنتيجة إيجابية تعينه على البقاء بالدورى.