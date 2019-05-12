سوبر كورة.. كيف كانت صاعقة الدقيقة 99 عبر سوشيال الرياضيين؟

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لم يكن مجرد هدف سجل الأهلى بأقدام جيرالدو، بل صاعقة كهربائية جعلت منافسى المارد الأحمر يجمعون على اتهام الحكام بمجاملة الأهلى، ومد توقيت المباراة إلى ما بعد الدقيقة 99. لمعرفة رأى الرياضيين اضغط هنا

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