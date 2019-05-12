أجيري يرفض ضم كريم حافظ إلى قائمة المنتخب استعدادا لأمم إفريقيا 2019

استقر المدير الفني للمنتخب الوطني، خافير أجيري على عدم ضم لاعب فريق قاسم باشا التركي “كريم حافظ” إلى قائمة المنتخب التي يستعد بها مدرب المنتخب للمشاركة في بطولة أمم إفريقيا 2019، والتي تستضيفها مصر.

وكان هناك اتجاه لضم اللاعب إلى معسكر المنتخب الأخير وحصوله على فرصة قبل انطلاق البطولة وإثبات ذاته، ولكن المدير الفني لمنتخبنا الوطني رفض ضم اللاعب، معربا عن عدم قناعته بالمستوي الغير جيد الذي يقدمه كريم حافظ مع فريقه.

وصرح مصدر موثوق بمنتخب مصر مؤكدا أن أجيري يري أن أيمن أشرف “لاعب النادي الأهلي” وعمر جابر وأحمد أيمن منصور “لاعبي فريق بيراميدز” أفضل من حيث المستوي من حافظ.