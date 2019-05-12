تشكيل الزمالك المتوقع في لقاء الداخلية الليلة بالدوري الممتاز

يستعد نادي الزمالك لخوض لقاء الداخلية المقرر له في تمام العاشرة من مساء اليوم الأحد 12 مايو الجاري، والذي يستضيفه ملعب بتروسبورت في إطار منافسات الجولة الـ32 ببطولة الدوري المصري الممتاز.

ويدخل الفارس الأبيض اللقاء وهو محتل للمركز الثالث بجدول الترتيب برصيد 63 نقطة، بعد الفوز في 19 لقاء والخسارة في ثلاث لقاءات فقط وتحقيق التعادل في 6 مباريات أخري.

ويخوض فريق الداخلية لقاء الزمالك وهو محتل للمركز السابع عشر برصيد 27 نقطة، بعد الهزيمة في أثني عشر لقاء والتعادل في 15 مباراة والفوز في 4 لقاءات فقط.

ومن المتوقع أن يخوص المدير الفني للأبيض، كريستيان جروس مباراة الداخلية بالتشكيل التالي: