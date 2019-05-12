محمود وحيد يخضع للفحوصات الطبية قبل لقاء انبي

تعرض محمود وحيد ظهير النادي الأهلي الأيسر إلى نزلة برد، تسببت في حرمان اللاعب من خوض تدريبات الكرة مع لاعبي الفريق الغائبين عن لقاء سموحة الذي أقيم مساء أمس وأنتهى بفوز المارد الأحمر بهدف نظيف والتغريد بصدارة الترتيب برصيد 70 نقطة.

ومن المقرر أن يخضع اللاعب للفحوصات الطبية قبل مران الأهلي المقرر له غدا الإثنين في إطار الاستعدادات لمباراة انبي المقرر لها الخميس المقبل، على أن تكشف تلك الفحوصات موقف اللاعب من المشاركة في تدريبات الفريق الجماعية.

ومن المفترض أن يبدأ المارد الأحمر الاستعدادات لمواجهة انبي وأداء التدريبات اللازمة بدءا من العاشرة من مساء غدا الإثنين، استعدادا للقاء انبي المرتقب، والذي يسعى المارد الأحمر إلى الفوز به وحصد الثلاث نقاط والتغريد بعيدا بصدارة ترتيب الدوري وحسم درع البطولة.