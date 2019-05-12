موعد مباراة الأهلي والإسماعيلي بالدوري الممتاز

لقاء جديد يستعد له النادي الأهلي بعد الفوز الثمين الذي حققه على فريق سموحة مساء أمس السبت بالجولة الـ32 بالدوري المصري الممتاز، والتي نجح من خلالها المارد الأحمر الابتعاد بمركز الصدارة عن فريق بيراميدز ونادي الزمالك، بعد أن تمكن من حصد الثلاث نقاط ورفع رصيده إلى النقطة 70.

ويخوض المارد الأحمر لقاء جديد أمام النادي الإسماعيلي ضمن مؤجلات الجولة الثامنة عشر ببطولة الدوري المصري الممتاز، والتي تقام على ستاد المكس بمدينة الإسكندرية في الثاني والعشرين من شهر مايو الجاري.

وبعد الانتصارات التي حققها النادي الأهلي خلال المباريات الأخيرة بالدوري، يسعى الجهاز الفني للأحمر إلى استغلال صحوة اللاعبين للفوز بالمزيد من المباريات والتتويج باللقب والانتصار على الدراويش في اللقاء المرتقب.