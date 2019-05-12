ماذا يحدث لو تساوى صلاح مع أجويرو ومانى وأوباميانج فى سباق هداف الدورى؟

كتب - مروان عصام يسدل الستار اليوم على منافسات الدوري الانجليزي الممتاز "البريميرليج"، ويتحدد هوية بطل النسخة الحالية من المسابقة بالإضافة إلى الفائز بجائزة "الحذاء الذهبي" التى تمنح لهداف البطولة. ويلتقى ليفربول مع ولفرهامبتون فى الرابعة عصر اليوم الأحد على ملعب "أنفيلد"، بينما يحل مانشستر سيتى ضيفاً على برايتون ضمن منافسات الجولة الـ38 والأخيرة من عمر مسابقة الدورى الإنجليزى الممتاز "البريميرليج"، ويتصدر مانشستر سيتى جدول ترتيب الدورى الإنجليزى برصيد 95 نقطة، متفوقاً بفارق نقطة واحدة على ليفربول صاحب الوصافة. ويتصدر محمد صلاح...

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