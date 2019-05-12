مانشستر سيتى ممنوع من متابعة نتيجة مباراة ليفربول لحظة بلحظة

كتب أحمد عصام

أصدر بيب جوارديولا المدير الفني لفريق مانشستر سيتي تعليمات صارمة لمساعديه بعدم متابعة نتيجة مباراة ليفربول ضد ولفرهامبتون التى ستقام فى نفس توقيت مواجهة برايتون.

وقال مصدر في مانشستر سيتي لصحيفة "ذا صن": "جوارديولا كان واضح للغاية، إنه لا يريد معرفة ماذا يفعل ليفربول أمام ولفرهامبتون، ويرغب في التركيز على مواجهة برايتون فقط."

وتابع قائلا: "مصيرنا بيدينا ولا نحتاج لمعرفة ماذا يفعل ليفربول، لذلك جاء قرار جوارديولا والذى صمم عليه بمنع الجميع من استخدام الهواتف النقالة أو أى وسيلة أخرى لمعرفة نتيجة ملعب...