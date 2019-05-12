رسميا.. تأجيل مباراة الزمالك والإنتاج الحربي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد عبدالباسط:

أعلنت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة عامر حسين، عن تأجيل مباراة الزمالك والإنتاج الحربي بشكل رسمي لأجل غير مسمى.

وكان رئيس الزمالك قد كشف أعلن في وقت سابق تأجيل المباراة التي كان مقررا لها يوم 15 مايو بسبب خوض الفريق لذهاب نهائي الكونفيدرالية أمام نهضة البركان يوم 19 مايو الجاري.

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وصرح مصدر داخل لجنة المسابقات لـ"الخليج 365"سوف يتم وضع تصور بشأن مباريات الزمالك، نظرا لأن هناك ضيق في الوقت بعد خطاب الكاف الخاص بتحديد الأندية المتأهلة للبطولات الأفريقية وتوقف الدوري بسبب أمم أفريقيا".

واستمر "سوف يتم تسكين مباريات الزمالك المؤجلة مع الأندية المهددة بالهبوط أولا من أجل مبدأ تكافؤ الفرص، وبعد ذلك يتم تحديد المباريات التي ستقام بعد انتهاء منافسات كأس أمم أفريقيا".

وواصل "مباراة الزمالك والانتاج الحربي سوف يتم تحديد موعدها لاحقا، والدوري كما تم التأكيد سينتهي بعد بطولة أمم أفريقيا نظرا لتأهل الزمالك لنهائي الكونفيدرالية الأفريقية".