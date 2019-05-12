بالفيديو.. كيف ساهمت "+90" في اعتلاء الأهلي لقمة الدوري؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

واصل الأهلي ممارسة هواياته المفضلة في الدقائق الأخيرة خلال مباراة سموحة، بعدما انتزع انتصارًا قاتلًا في الوقت المحتسب بدلا من الضائع بهدف نظيف، ليبتعد بصدارة الدوري رافعا رصيده إلى 70 نقطة.

الفريق الأحمر أحرز 14 هدفًا في الربع ساعة الأخير من مبارياته في الدوري هذا الموسم، كان منها ثمانية في الـ+90، كأكثر فرق المسابقة إحرازا للأهداف القاتلة خلال الموسم الجاري (2018-2019).

ونجح لاعبو الأهلي في التسجيل خلال الوقت المحتسب بدلا من الضائع من عمر سبع مباريات في الدوري هذا الموسم حتى الآن، والتي اقتنصت لهم 8 نقاط في المسابقة، حيث جاءت كالتالي:

- الأهلي والإسماعيلي (نقطة):

سجل محمد شريف هدف التعادل للأهلي أمام الإسماعيلي في الدقيقة الرابعة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع في المباراة التي انتهت (1-1) بالجولة الأولى من الدوري.

- الأهلي والاتحاد السكندري:

عاد نفس اللاعب محمد شريف ليسجل هدفًا جديدًا للأهلي في الدقائق الأخيرة من عمر مباراة الاتحاد السكندري، لكن هذا الهدف لم يشفع لفريقه في تحقيق الفوز، حيث خسر (4-3) بالجولة العاشرة للمسابقة.

- الأهلي والنجوم:

سجل مؤمن زكريا الهدف الثاني للأهلي أمام النجوم في الدقيقة 90+3 والأخيرة، خلال المباراة التي انتهت بفوز الأحمر (2-0)، في الأسبوع الـ12 من الدوري.

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- الداخلية والأهلي (نقطة):

اقتنص الأهلي تعادلا قاتلا مع الداخلية بهدف سجله أيمن أشرف في الدقيقة الخامسة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع، في اللقاء الذي انتهى (2-2)، في الأسبوع السادس من الدوري.

- الأهلي والداخلية:

أحرز الأنجولي جيرالدو الهدف الثالث للأهلي أمام الداخلية، في المباراة التي انتهت (3-1)، ضمن منافسات الأسبوع الـ23 من الدوري.

- الاتحاد السكندري والأهلي (3 نقاط):

ثأر الأهلي من هزيمة الدور الأول وفاز على الاتحاد السكندري بثنائية قاتلة حملت توقيع علي معلول وصالح جمعة في الوقت المحتسب بدلا من الضائع، في الأسبوع الـ27 من الدوري.

- الأهلي وسموحة (3 نقاط):

اقتنص الأهلي ثلاث نقاط قاتلة أمام سموحة أمس السبت بفضل الهدف الذي أحرزه جيرالدو في الدقيقة الثامنة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع، بالأسبوع الـ32 من الدوري.